Binder in the City

Binder Optik startet mit einer neuen und aufmerksamkeitsstarken Funkkampagne in das Radiojahr 2016. Und diesmal rollen wir den roten Teppich aus: Für Hollywoodstar und Sex and the city-Ikone Sarah Jessica Parker bzw. für ihre deutsche Synchronstimme. Die Schauspielerin Irina von Bentheim sorgt mit ihrer unverwechselbaren Art für den Hinhörer im Werbeblock und verleiht der Kampagne Style und Glamour. Die charmanten Spotmotive sind in ganz Baden-Württemberg auf SWR1 BW, SWR Kombi 1+4 BW, Energy Stuttgart, die neue Welle, Radio Kombi Stuttgart und hitradio RT.1 landesweit on air.

