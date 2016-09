DIE MAUS UND KÄPT’N BLAUBÄR STARTEN DURCH

Der Freizeitpark Ravensburger Spieleland geht dieses Jahr mit Hochdruck auf Sendung. Alles dürfen wir natürlich noch nicht ausplaudern aber eines steht fest: Neben klassischen Funkkampagnen wird es dieses Jahr auch spannende Sonderaktionen geben wie z.B. eine informative Themenwoche in der Schweiz, die Feriendorf-Tester, eine Promotion bei antenne 1, die zur Eröffnung des neuen Feriendorfes on Air geht sowie die Suche nach der „Family of the Year“, eine gemeinsame Aktion mit dem Ravensburger Spieleland, Mercedes Benz und Radio 95.5 Charivari in München. Nähere Infos dann auf unserer Website oder in den nächsten STEP Shortcuts. Seien Sie gespannt!

