DIE SPIESSER SIND LOS

Wir haben Petra, stolze Besitzerin einer eigenen Insel, Bert der Alphornbläser und Astrid die Kuckucksuhren-Sammlerin. Um nur mal drei Spießer zu nennen die in der neuen LBS Hörfunkkampagne zu hören sind. Es ist wieder soweit: Über mehrere Wochen stehen verschiedene Spießer im Rahmen unterschiedlicher Kurzspotmotive im Vordergrund der Kommunikation. Zu hören ist die aufmerksamkeitsstarke Hörfunkkampagne der LBS auf SWR1 und bigFM in Baden-Württemberg. Wie auch in den vergangenen Jahren ist auch dieses Jahr wieder STEP Advertainment für Kreation, Produktion und Mediaplanung verantwortlich.

