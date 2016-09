EiszeitQuell präsentiert seine neue schicke Glasflasche im dazugehörigen leichten 6er-Kasten. Eine weitere Premiere gibt’s für die Sorte EiszeitQuell naturelle: Erstmals wird das Mineralwasser aus der Eiszeit auch ohne Kohlensäure in der Glasflasche abgefüllt. Der dazugehörige Funkspot samt Planung wie immer made by STEP und mit der Original EiszeitQuell Stimme Lutz Mackensy („Doc Brown“ aus „Zurück in die Zukunft“).

