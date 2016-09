Mit frischem Klang on Air

Bier, Wasser, Saft oder der neue Schwarzwald Cider: Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf alle Hörfunkaktivitäten der GEFAKO Lieferanten. Die Getränkespezialisten gehen in gewohnt frischem Klang sowohl auf den öffentlichrechtlichen als auch auf den Privatsendern in Baden-Württemberg on Air. Hier ein aktuelles Beispiel wie GEFAKO mit dem neuen Hochdorfer Schwarzwald Cider auf bigFM klingt:

