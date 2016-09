QATAR AIRWAYS – GOING PLACES TOGETHER

Ob Valentinstag, Travel Festival oder Sale – Qatar Airways macht seit Anfang des Jahres mit verschiedenen Aktionen und Angeboten von sich reden. Und wir von STEP Advertainment machen mit. Die dazu passenden Funkspots stammen aus unserem Produktionshaus. In den nächsten Monaten folgen weitere spannende Flugerlebnisse. Zu hören waren die Motive bei Hit Radio FFH in Hessen, sowie in München und Berlin.

Musikvideo: Adobe Flash Player (Version 9 oder höher) wird benötigt um dieses Musikvideo abzuspielen. Die aktuellste Version steht hier zum herunterladen bereit. Außerdem muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.