RE/MAX goes on Air!

Das weltweit größte Immobilienmakler-Netzwerk RE/MAX sorgt aktuell mit auffälligen Funkspotmotiven für Abwechslung im Werbeblock. Unter dem Motto „Was bedeutet für Sie eigentlich Vertrauen?“, positioniert sich RE/MAX Südwest in mehreren Spotmotiven als kompetenter und zuverlässiger Partner, wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht. RE/MAX setzt dabei nicht nur auf einen hohen Mediadruck in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sondern auch auf die markante Promistimme von Udo Schenk. Ob als dunkler Gegenspieler von Harry Potter Lord Voldemort, knallharter Chef von James Bond oder einfühlsamer Arzt „In aller Freundschaft“, Schenks außergewöhnliche und sonore Stimme fällt auf und genau das wollen wir. Start der ersten Funkflights war der 15. Februar auf der SWR1 Kombi in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie auf der SR Kombi im Saarland.

Musikvideo: Adobe Flash Player (Version 9 oder höher) wird benötigt um dieses Musikvideo abzuspielen. Die aktuellste Version steht hier zum herunterladen bereit. Außerdem muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.