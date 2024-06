AUDIO MEDIA PLANUNG

Mit Strategie und Experten-Mediaplanung zum Erfolg!

Audio ist in allen Ohren. Sei da, wo Deine Kunden sind: Im Radio, im Netz, auf Home-Speakern, in Smartphones oder Tablets, in Podcasts und natürlich am POS.



Audiowerbung ist Dein Garant für Reichweiten- und aufmerksamkeitsstarke Kampagnen zu besten Konditionen.



Aber wie sieht eine strategisch optimierte und konvergente Planung von UKW und digitalen Reichweiten aus?



Wie kann ich Streuverluste minimieren? Wie hole ich die besten TKPs, GRPs und Reichweiten aus meiner Planung? Wir zeigen Dir anhand von Erfahrung, besten Kontakten in die Audiowelt und neuester Planungs-Software Tools wie es geht.