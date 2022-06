Eine Vision wird Realität: „Zeppelin – das Musical“ begeistert im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen.

Ein Musical über den Pionier der Luftschifffahrt, den berühmten Grafen Zeppelin und den letzten Flug der Hindenburg.

Dem unbeirrbaren Glauben des visionären Konstrukteurs Graf Zeppelin an die Technik wird in einer parallelen Handlung der letzte Flug der Hindenburg und dessen dramatisches Ende in der Katastrophe gegenübergestellt. Das Musical spannt so einen beeindruckenden Bogen vom Beginn bis zum Ende einer Ära. Es erzählt eine fesselnde und berührende Geschichte, die alles zu bieten hat, was ein hinreißendes Musical braucht: Eine Story um Liebe, Leidenschaft, Macht, Verbrechen und Untergang!