Drei starke französische Marken an einem Ort vereint: Citroen, Peugeot und DS. Das ist das neue Automobilzentrum Stuttgart mit Sitz am Stuttgarter Pragsattel und in Esslingen, in der Plochinger Straße. Damit das neue automobile Highlight auch alle Hörer*innen in der Region mitbekommen, haben wir uns von STEP etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine Flüsterkampagne, bei der wir mit vier sehr kurzen, eindringlich geflüsterten Spots Aufmerksamkeit im Werbeblock generieren. Kreation und Spotumsetzung aus dem Hause STEP.