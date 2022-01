Seit dem 1. September hat die STEP Unternehmensgruppe neuen Zuwachs bekommen. The Heap. heißt unser neuestes „Baby“ und steht für „the hottest shots for brands and image“! Die 5-köpfige Start-up Crew produziert Film und Standbild für Reels, Imagefilme, Werbespots Produktvideos und alles was für Kampagnen in Facebook, Instagram, Youtube & Co. sowie den klassischen Medien und Online-Shops gebraucht wird. Die ersten Jobs für namhafte Kunden sind bereits abgedreht. Für Erstaufträge gibt es besondere Start-up Konditionen. Fragen Sie direkt an unter info@the-heap.de.

Mehr Infos gibt’s hier!