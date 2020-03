Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

„das sind Maßnahmen, die es so in unserem Land noch nicht gegeben hat“, sagte Angela Merkel in Berlin.

Die aktuellen Entwicklungen und täglich neuen Informationen rund um COVID-19 beschäftigen uns alle nicht nur persönlich, sondern stellen uns auch beruflich vor enorme Herausforderungen.

Aus diesem Grund möchten wir Sie heute kurz und knapp über die derzeitige Lage bei STEP Advertainment informieren:

Das Wichtigste zuerst: Wir sind zu 100 Prozent einsatzbereit und erreichbar!

Ob Beratung, Media, Kreation oder Produktion – auch in der aktuell schwierigen Situation bieten wir unseren vollen Rund-um-Service. Besondere Umstände bedürfen besonderer Maßnahmen. Fragen Sie uns, wenn Sie aufgrund der aktuellen Situation für Ihre Kampagnen gesonderten Support benötigen.

Wir geben Alles und sind für Sie da – direkt von Ort in Esslingen und auch aus dem Homeoffice. Auch unsere Produktionsstudios laufen aktuell auch noch ohne Einschränkungen weiter.

Sie erreichen alle unsere Ansprechpartner schnell und einfach per Mail. Telefonisch sind wir für Sie immer auch unter

0711 – 310 575 – 0 zu erreichen.

Lassen Sie uns gemeinsam die kommende Zeit meistern!

Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihr Team von STEP Advertainment