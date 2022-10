STEP startet energiegeladen in den Herbst und freut sich über neuen Zuwachs im Team. Im Bereich Media & Marketing unterstützt uns ab sofort Annkatrin Ströbl als Senior Projektmanagerin, in den STEP-Studios sagen wir „Hello“ zu Marius Fimmel als Senior Producer. Also, auf gehts mit voller Kraft in Richtung Jahresendspurt!