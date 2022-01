Jetzt wird’s crossmedial! Unser Kunde Grundig Beko Deutschland launchte zusammen mit NRJ national eine fantastische Newcomersuche. Das Grundig und NRJ Talent 2021. Die crossmedial angelegte Promotion ging bei allen großen deutschen Energy Stationen an den Start. Die Bewerber*innen konnten sich dabei per Video oder Audio bewerben, die NRJ-Musikredaktion wählte hieraus die fünf Top Kandidaten. Dann hieß es für alle Hörer*innen voten, voten, voten. Die meisten Stimmen gingen an Kinga aus Berlin, die sich ab sofort NRJ Talent 2021 nennen darf. Unter den drei Talents mit den meisten Votes, sowie unter allen Hörern, die abgestimmt haben, wurden tolle Gewinne von Grundig verlost. Vom OLED Fire TV bis hin zum nagelneuen Bluetooth-Lautsprecher, der aus 100 Prozent recyceltem Plastik besteht.

Wer das Live-Streaming Konzert der sympathischen Gewinnerin sehen will, kein Problem. Hier geht’s zum Live-Stream!