Das Festspielhaus Neuschwanstein kurbelte das Weihnachtsgeschäft mit einer umfangreichen Adressable TV und Audio Kampagne an und sorgte damit für viele schöne Musicalmomente unterm Weihnachtsbaum. Der emotionale Weihnachtsspot für Ludwig2 und Zeppelin – das Musical lief mit entsprechendem Targeting u.a. bei RTL, VOX und NTV sowie verschiedenen Audiokanälen. Die Produktion der TV- und Audiospots, Kreation und Media liebevoll made by STEP und unserer Filmproduktion The Heap.