Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Im März lädt die Fildorado 5-Sterne Saunalandschaft zur Sauna Erlebniswoche „Indien“ ein. Hier können Sie sich von exotischen Saunadüften, außergewöhnlichen Aufguss-Highlights, ayurvedischen Massage-Arrangements und faszinierenden Musik- und Tanzdarbietungen in das Land der bunten Farben entführen lassen. Für das nötige Bollywood-Feeling im Radio sorgen die exotischen Funkspots aus unserer Kreations- und Produktions-Unit.