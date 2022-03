Mehr als zwei Jahre Corona haben seine Spuren hinterlassen. Kaum eine Firma, die nicht von der Pandemie betroffen wurde. Auch die Kinobranche hat es nicht leicht gehabt, umso mehr freut es uns, dass sich langsam aber sicher etwas tut auf der großen Leinwand. Das zeigt sich auch bei der Umsetzung der ersten Klassik Radio Filmtipps für dieses Jahr. Neben dem spannenden historischen Abenteuerfilm „Der Pfad“, über Flucht und Freiheit, Solidarität und Freundschaft, haben wir den neuen Film von Pedro Almodóvar „Parallele Mütter“ beworben. Unter anderem mit Penélope Cruz, nominiert für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Text, Kreation und Umsetzung der Filmtipps by STEP. On Air auf Klassik Radio in Deutschland.