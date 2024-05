FIT/ONE macht Deutschland fit. Zum Beispiel in Düsseldorf. Dort hieß im September: Bereit für Veränderungen? 6 Monate gabs die Goldmitgliedschaft monatlich 15 Euro günstiger. Oder in Stuttgart. Dort fand die große Fitness & Lifestyle Convention im FIT/ONE Flagship-Store statt. Mit Influencern und Promis gabs drei Tage lang Action, Abenteuer und Austausch. Die crossmediale Bewerbung des Events, natürlich by STEP. Oder ganz aktuell in Cloppenburg. Hier wurde mit „Erreiche Deine Ziele, zum kleinen Preis“ darauf aufmerksam gemacht, dass FIT/ONE Cloppenburgs günstigstes Fitnessstudio ist und das inklusive High-Class Premium-Fitness. Die dazugehörigen sportlichen Spots inklusive Media, wie immer aus dem Hause STEP.