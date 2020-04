Die GEFAKO- und GEDIG-Getränkefachhändler sind jetzt besonders darauf bedacht ihre Mitarbeiter und Sie zu schützen. Daher werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Ihre Getränkelieferung so kontaktlos wie möglich zu gestalten. Die mehr als 300 GEFAKO- und GEDIG-Getränkefachhändler in Baden-Württemberg und Bayern sind gemeinsam stark und geben alles um Sie mit Getränken zu versorgen. Damit das auch alle mitbekommen und die Hörer wissen, welche Händler einen Lieferservice anbieten, haben wir eine kurzfristige Audiokampagne geplant und umgesetzt. Zusammengefasst: Spotkreation und -produktion, sowie Mediaplanung by STEP!