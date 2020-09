Traumhafter kann man Sekt und Cocktails derzeit nicht genießen als in der wunderschönen Geldermann Lounge auf der Dachterrasse des Festspielhauses in Füssen. Wo sonst Musicals und Klassik im großen Saal gespielt werden, ist im Sommer 2020 alles anders und doch traumhaft schön. Mit dem neuen Partner Geldermann haben wir eine Event-Lounge der besonderen Art geschaffen. Wer also noch bis zum 20. September einen Drink in der herrlichen Kulisse der Allgäuer Bergwelt, mit Blick auf den Forggensee und das königliche Schloss Neuschwanstein genießen möchte, ist herzlich willkommen!