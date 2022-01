ŠKODA präsentiert den FABIA 22 Jahre nach seinem Debüt in der vierten Generation, die erstmals vollständig auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 aus dem Volkswagen Konzern basiert. Nach dem Motto „Alles, was man braucht – und noch einen Tick mehr“ vereint der beliebte Kleinwagen alle Markenwerte von ŠKODA AUTO. Für die Bewerbung des neuen Modells hat die Graf Hardenberg GmbH in Karlsruhe, Offenburg, Aach und Radolfzell die on Air-Werbetrommel gerührt. Textkreation, Spotproduktion und Media by STEP.