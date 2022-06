Wer sich für Hunde- oder Katzenfutter von Josera entscheidet, bekommt „Petfood with passion“. Mit Leidenschaft arbeitet Josera tagtäglich daran, neue innovative Lösungen zum Wohle des Tieres zu entwickeln. Josera ist der Spezialist für erstklassige Tiernahrung Made in Germany und kann bereits auf 78 Jahre Erfahrung und Expertise zurückgreifen. Josera Petfood verkauft seine Produkte weltweit in über 52 Länder. Für die Umsetzung professioneller Mitarbeiter*innen-Schulungsvideos sorgen wir von STEP für den richtigen Ton und kümmern uns sowohl um die deutsche, als auch um die englische Vertonung. Aufnahme & Produktion made by STEP.