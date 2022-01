Sie fehlen und werden in Deutschland händeringend gesucht: Fachkräfte und Azubis. Kein Wunder, dass um diese Personengruppe erfolgreich geworben wird. So auch beim Landesverband Hessen des Kraftfahrzeuggewerbes, der mit einer großangelegten Azubi-Kampagne „Was mit Autos“ auf die vielfältigen und spannenden Ausbildungsmöglichkeiten im Autogewerbe aufmerksam macht. Unter anderem mit einem von STEP produzierten Funkspot, der, ganz der Zielgruppe entsprechend, einen aktuellen TikTok-Trend aufgreift. „Choose your Character“ und „Setz auf das Game der Zukunft“ heißt es nun on Air landesweit in Hessen. Produktion und Media wie immer von STEP.