Die Wellen rauschen, Möwen schreien über der stürmischen See, an der Angel hängt etwas ganz Besonderes. Herzlich Willkommen im neuen Image-Spot von Fischer Küchen, der mit seinen Studios sieben Mal in Südbaden und einmal in der Schweiz vertreten ist.

Natürlich hängt an der Angel kein Fisch, sondern eine Traumküche. Das Motto der Funkspotkampagne: „Fisch auch du dir deine Traumküche und zieh‘ Dir faire Preise an Land“. Ergänzend zum eigentlich Funkspot haben wir für die süddeutschen Küchenexperten ein exklusives Audiologo kreiert, das ab sofort die On Air-Kampagne unterstützt und den Wiedererkennungswert steigert. Neben dem reinen Image-Spot hieß es dann pünktlich zum Black Friday, die Fischer Küchen Deals hängen am Haken. Mit gratis Bora Pure Kochfeld und AEG Dampfgarer im Wert von jeweils 2.300 Euro. Spotkreation, Produktion und Media von STEP.