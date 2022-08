Wo probt man für die Jazz Open in Stuttgart am besten?Jetzt können wir es ja verraten: Natürlich in unseren STEP-Studios in Esslingen.

Ausnahmekünstlerin Mary Summer hat unsere Studios mit Jazz, Soul und R’n’B verzaubert und sich bestens für ihr Live-Konzert vorbereitet.

Kein Wunder also, dass der Stuttgarter Schlossplatz am 15. Juli von Mary so richtig begeistert war.