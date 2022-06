Ob im hohen Norden am Hamburger Hafen oder weit im Süden auf dem Münchner Viktualienmarkt, ab sofort sind unsere Spotkonzepte und Produktionen auch bei Energy Hamburg und Energy München im Werbeblock zu hören. Bereits seit Jahren kümmern wir uns um die Spotumsetzung für Energy Stuttgart, jetzt freuen wir uns, zwei neue Sender im Energy-Verbund mit kreativen Spots by STEP zu versorgen. Also, viel Spaß beim Reinhören! In diesem Sinne: Moin Moin und Servus!