Die Zahlen des Online-Audio-Monitor 2022 sind da! Die von Medienanstalten, Vermarktern und Verbänden beauftrage Studie untersucht bevölkerungsrepräsentativ die Online-Audio-Nutzung der ab 14-jährigen in Deutschland. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen: Nach einem starken Anstieg während der letzten beiden Corona-Jahre, bewegt sich die regelmäßige Online-Audio-Nutzung weiterhin auf einem hohen Niveau. Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland hören täglich Audio-Inhalte aus dem Internet. (Quelle: lfk.de)

Hier die Zahlen im einzelnen:

Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung (64,2%) sind regelmäßige Online-Audio-Nutzerinnen und –Nutzer

Über 30 Millionen hören täglich Online-Audio-Angebote

Musikstreaming hat die Nase vorn und ist Spitzenreite unter allen Online-Audio-Angeboten. 52,9 Prozent streamen mindestens einmal im Monat

Die Webradio-Nutzung liegt bei 45,7 Prozent

Podcasts / Radiosendungen zum Nachhören: 24,6 Prozent

Hörspiele / Hörbücher: 18,8 Prozent

Der Anteil derer, die mindestens die Hälfte ihrer gesamten „Audio-Zeit“ mit Online-Audio-Inhalten verbringen ist gestiegen. Er liegt unter regelmäßig Nutzenden aktuell bei 64% und damit um vier Prozentpunkte höher als im Vorjahr

Die Ergebnisse zeigen: Online-Audio bietet eine immer größere Vielfalt an Anbietern und Inhalten und sorgt damit für einen ordentlichen Schub bei der Audio-Nutzung.