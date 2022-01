Podcast Klinikum Esslingen

Das Klinikum Esslingen geht neue Kommunikationswege und startet mit einem eigenen Podcast: Deine GesundZEIT.

Von A wie Apotheke bis Z wie Zentrale Notaufnahme arbeiten am Klinikum Esslingen die unterschiedlichsten Berufsgruppen. „Deine GesundZEIT“ soll den Zuhöherinnen und Zuhörern einen tieferen Einblick hinter die Kulissen eines Krankenhauses gewährleisten und die vielen beteiligten Bereiche vorstellen. Neben medizinischen und pflegerischen Themen stehen insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus, die hier jeden Tag eine großartige Arbeit leisten und gemeinsam die Patientenversorgung sicherstellen.

Zwei Folgen sind bereits verfügbar. Den Auftakt macht PD Dr. Alexander Koch, Chefarzt für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Seit bald zwei Jahren hält ihn Corona noch mehr als andere Bereiche in Atem. Wieso wirkt sich die Belegung von Covid-Patienten auf der Intensivstation auf das gesamte Krankenhaus aus? Und inwiefern ist die medizinische Versorgung so viel anspruchsvoller gegenüber den anderen intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten? Diesen und vielen weiteren Fragen geht Unternehmenssprecherin Dr. Anja Dietze in der ersten Folge nach. In der zweiten Episode berichtet Nau Stülpnagel über ihren ihren Berufsweg in die Pflege und den neuen Pandemiealltag auf einer Isolierstation.

Podcasts werden nicht nur immer beliebter, sondern sind eine gute Gelegenheit, die vielen Themen eines Krankenhauses auf eine ganz andere Weise anzugehen. „Vom ersten bis zum letzten Lebenstag eines Menschen passiert hier täglich so viel, was wir erzählen möchten. In erster Linie denkt man an Ärzte und die Pflege, aber es gibt noch so viele weitere Mitarbeitende, die dazu beitragen, ein Krankenhaus am Laufen zu halten. Mit den Kolleginnen und Kollegen möchten wir deshalb in „Deine GesundZEIT“ näher über unser breites Themenspektrum und ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag im Krankenhaus und sprechen. Und wir wollen Ihnen auch den Menschen hinter der Funktion näherbringen“, freut sich Dr. Anja Dietze über das neue Projekt.

Der Podcast erscheint einmal im Monat und ist ab sofort auf Spotify und Deezer und bald auf weiteren gängigen Podcastplattformen zu finden. Aufgenommen werden die Interviews direkt im Klinikum Esslingen, produziert in den Studios von STEP. Mehr Informationen gibt es auf www.klinikum-esslingen.de.