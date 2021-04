Der Radio Advertising Summit Digital startet am 19. April 2021 auf radio-advertising-summit.de. Unter dem Motto „Primetime für Audio“ beginnt die erste von vier Themenwochen mit dem Schwerpunkt Vertrauen.

Der Radio Advertising Summit Digital 2021 präsentiert ab sofort die innovativen und rasanten Entwicklungen der Audio-Welt. Über vier Wochen erklären, erläutern und diskutieren Expert*innen auf radio-advertising-summit.de die Vielfalt von Audio für eine erfolgreiche Markenkommunikation.

Die erste Woche steht ganz im Zeichen des Vertrauens. Denn Vertrauen ist momentan wichtiger denn je – gerade in der Markenkommunikation und in den genutzten Kommunikationsmitteln. Wie vermittelt man Vertrauen in Zeiten der Verunsicherung, wie gelingt der richtige Ton und wie schaffen es Audio und insbesondere Radio, in einem vertrauensvollen Umfeld, Marken erfolgreich Gehör zu verschaffen? Antworten auf diese Fragen gibt es u.a. in einem Live-Interview, einem Webinar und einem Podcast.

„Das Thema Vertrauen ist eine fundamentale Stärke von Radio. Die gewachsene Verbindung zu den Hörerinnen und Hörern hat sich auch in der Coronakrise einmal mehr bezahlt gemacht. Die Sender geben den Menschen Orientierung, sie helfen, sie unterhalten, sie ordnen ein – nicht nur das Weltgeschehen, sondern vor allem was die Hörerinnen und Hörer vor Ort interessiert.“, sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. „Deshalb bietet Radio ein Umfeld, das für Werbetreibende in der Markenkommunikation ein so unheimlich großes Potenzial bereithält, wie kein anderes Medium.“

Über den Radio Advertising Summit

Der Radio Advertising Summit ist das zentrale Forum für den Dialog von Top-Entscheidern aus der Werbe- und Radiobranche, der in diesem Jahr nicht als Live-Kongress, sondern ab dem 19. April 2021 in digitaler Form stattfindet. Im Fokus des Entscheidergipfels stehen aktuelle und relevante Fragen des Werbemarktes. Namhafte Speaker und Branchenexperten garantieren Diskussion und Dialog, Mehrwert und Meinung, Impulse und Inspiration. Veranstalter des Radio Advertising Summit ist die Radiozentrale, die gemeinsame Plattform der deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiostationen. Die beiden Vermarkter ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S Radio) und RMS Radio Marketing Service konnten als Hauptsponsoren gewonnen werden.