Die neue Stuttgart Weintour ist gestartet und dreht seit 28. August endlich die Runden durch die Weinberge, pünktlich zum Start der Weinsaison. Wir freuen uns, dass wir auch dieses Mal für die Stuttgart Marketing GmbH die textliche und akustische Umsetzung der Audioguides durchführen konnten.

Die Rundfahrt im Cabrio-Bus startet am Mercedes-Benz Museum – einer der Orte, an dem der Wirtschaftsstandort Stuttgart auf die Weinmetropole Stuttgart trifft. Hier ist auch ein bequemer Umstieg von der Blauen Tour der Stuttgart Citytour möglich – die Abfahrtszeiten sind aufeinander abgestimmt. Die Stuttgart Weintour kann als eigenständige Tour oder in Kombination mit der Blauen Route gefahren werden.

Der rote Elektrobus stoppt auf der rund 35-minütigen kurzweiligen Tour an acht Haltestellen, an denen die Wein- und Naturliebhaber im bewährten Hop on Hop off-Prinzip aus- und wieder zusteigen können. Neben verschiedenen Weingütern liegen auch das Weinbaumuseum Stuttgart und die Grabkapelle auf dem Württemberg auf der Route. Während der Fahrt erfahren die Fahrgäste mit dem von STEP produzierten Audioguides Hintergründe, Geschichten und Anekdoten über den Weinanbau in Stuttgart. Im roten Weinbus hängt auch ein stets aktueller Plan aus, der die derzeit geöffneten Weingüter und Besen zur Einkehr auflistet.

„Die Stuttgart Weintour lädt dazu ein, schöne Stunden in den idyllischen Stuttgarter Weinbergen zu verbringen, die Wengerter zu besuchen und natürlich auch den einen oder anderen Tropfen zu verkosten.“ sagt Andrea Gehrlach, Prokuristin der Stuttgart-Marketing GmbH.