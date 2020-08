„Now you can“ heißt es ab sofort bei Volkswagen Automobile Stuttgart. Das erste echte rein elektrische Auto von VW steht in den Startlöchern: Der neue ID.3, eine neue, dynamische Ära in der Welt der Elektromobilität. Der ID.3 ist wendig wie ein GTI, bemerkenswert leise und schafft eine elektrische Reichweite von bis zu 550 km. Jetzt heißt es also, als einer der ersten bestellen, einsteigen und die Zukunft erleben. Der dazu passende Funkspot für Energy Stuttgart stammt aus unseren Studios. Kreation & Produktion by STEP.

Hörprobe gefällig?