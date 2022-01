Der Weihnachtsmann legt ja immer wieder mal kuriose Dinge unter den Baum. Wir sagen Schluss mit Parfüm, Socken und Kerzen. Her mit coolen Styles. Denn damit wird das Fest garantiert zum Fest. Und wo gibt es die neuesten Trends und Outfits? Natürlich in der Yeans Halle. Und in Kombi mit dem Yeans Halle-Geschenk-Gutschein shoppt jeder flexibel das, was er auch wirklich will. Erhältlich in allen Yeans Hallen Stores und online unter yeanshalle.de/shop. Kreation, Produktion von verschiedenen Spotmotiven und Media by STEP.