Zusätzlich zur Anpassung der Corporate Music und der klassischen Funkkampagne erklang der Badische Wein auch im Rahmen einer winterlichen Promotion im Radio. Auf DIE NEUE 107.7 hieß es pünktlich zur Festzeit „Winterliche Rotwein-Träume zum Weihnachtsmenü, die Christina Hilker –Chefsommelière der Badischen Wein GmbH passend zu einem von den Chefköchen des Hotel-Restaurant Engel in Sasbachwalden kreierten leckeren Weihnachtsmenü zum Nachkochen ausgewählt hat. On Top gab es für die Hörer*innen ein großes Weinpaket zu gewinnen. Eine besondere Promotion in einem immer noch bewegenden Jahr. Umsetzung by STEP.