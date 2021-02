Jung von Matt bringt einen ihrer Kunden auf die neue Audio-Plattform Clubhouse. Für den Carsharing-Anbieter Share Now wurde das neue Format entwickelt. Bei „Carantäne Quatschen & Cruisen“ sind unter anderem die Singer-Songwriterin Emily Roberts sowie die Podcasterin, Influencerin und Comedienne Ines Anioli mit an Bord. Jung von Matt Kreativdirektor Julian Krohn ist für das Projekt verantwortlich: „Wir freuen uns, dass Share Now so schnell das große Potenzial der Plattform erkannt hat und bereits jetzt mit einer starken Idee dort vertreten ist“. Außerdem würden mit dem neuen Format Künstler/-innen gefördert, die stark von der Coronakrise betroffen sind. (Quelle: W&V)