Die Ergebnisse der Media-Analyse ma 2020 Audio ll sind da! Der bereits beim letzten Mal erwartete „Corona-Effekt“ in der erhöhten Nutzung von Audio allgemein ist heuer noch nicht abschließend abgebildet, da nur die ersten beiden Lockdown Wochen in den Befragungszeitraum gefallen sind. Erhöhte Nutzungszahlen im Streaming Bereich gleichen sich in der Gesamtheit durch das Wegfallen der Nutzung im Auto und durch Lockdownbedingtes Homeoffice ungefähr aus.

Die MA 2020 Audio ll ermöglicht auch dieses Mal wieder eine Differenzierung der Reichweiten nach Online-Audio und DAB+ und UKW. Insgesamt wurden 393 Angebote für klassisches Radio, Online-Audio Channels, Musik-Streaming Dienste, User-Generated-Radio und Konvergenz-Angebote abgebildet und veröffentlicht. Die Online-Tagebuchstudie nutzt die dafür notwendigen demografischen Informationen, wer über welches Gerät die Angebote hört. Darüber hinaus generiert die DAB+ Reichweitenstudie hiervon getrennt Informationen über den Empfangsweg DAB+.

Erstmalig zeigt sie außerdem, dass schon 22,3% der deutschen Bevölkerung Podcasts nutzen, in der Zielgruppe 14-49 sogar 33,3 Prozent.

Die Tagesreichweite* beträgt 75,5%

Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 254 Minuten

Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird konstant von 93,6% der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio Angebot genutzt

DAB+ wächst auf 20% in der Zielgruppe der 30-59-jährigen. Die Online-Audio Nutzung ist nach wie vor in der Zielgruppe der 14-29-jährigen am Höchsten und wächst auf 34,5%

*Tagesreichweite: gibt an, wie viele Personen an einem durchschnittlichen Tag in mindestens einem 15-minütigen Zeitabschnitt Radio gehört haben. Dies gilt für einzelne Programme und Programmkombinationen. Quelle Zahlen und Logo: ma 2020 Audio II

Unsere detaillierte Auswertung mit allen Daten, Zahlen und Grafiken aus BaWü und dem Rest der Republik erhalten Sie gerne auf Anfrage unter media@step.fm.