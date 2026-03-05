Binder Optik – 50 Jahre Binder Optik!

50 Jahre Binder Optik!

2025 ist ein ganz besonderes Jahr für Binder Optik. Was 1975 als kleines Optikergeschäft in Böblingen begann, ist heute, 50 Jahre später, eines der führenden Optikunternehmen in Deutschland. Kein Wunder also, dass das Jubiläum groß gefeiert wird. Und wir von STEP feiern mit und freuen uns, Teil der Jubiläumskampagne zu sein. Mit neuem Funkspot, neuem Jingle und einem emotionalen Jubiläumsfilm, umgesetzt von unserer Videounit von the Heap. Wir freuen uns schon auf die nächsten 50 Jahre, bei denen es heißt: Bin bei Binder!