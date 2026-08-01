Blauer Gockel setzt auf Audiopower!

Mit einem reichweitenstarken Audioflight inklusive gesungenem Spot auf Antenne Bayern und aufmerksamkeitsstarken Promotions auf Sendern wie Rock Antenne Hamburg, harmony.fm, DIE NEUE 107.7 und weiteren Radiosendern bringen wir von STEP den Blauen Gockel fast deutschlandweit ins Gespräch. Das begleitende Gewinnspiel sorgt für zusätzliche Aktivierung und macht aus Reichweite echte Interaktion – genau so funktioniert moderne Audiokommunikation. Konvergiert werden die Maßnahmen jeweils mit digitalen Audiokanälen wie online Audio und Spotify.

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