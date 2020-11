Wie war das, als Flugsaurier, Landsaurier und Meeressaurier die Erde bevölkerten? Was ist passiert, dass die Dinosaurier ausgestorben sind? Im Dinosaurier Museum Altmühtal kann man auf eine spannende Reise durch die verschiedenen Erdzeitalter gehen und in 400 Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte eintauchen. Die großen und kleinen Besucher können sich auf über 70 lebensgroßen Nachbildungen freuen, wie den gewaltigen Brachiosaurus, den riesigen Diplodocus oder den gefährlichen T. rex und die Dinos nicht nur anschauen, sondern sie auch berühren. Den dazu passenden Funkspot mit Magnum-Synchronstimme Norbert Langer entstand in unseren Esslinger Studios.