FIT/ONE wächst und wächst. Bald dürfen sich auch Augsburg und Mönchengladbach über zwei brandneue High-Class-Fitnessstudios freuen. In Bayern geht’s Ende Oktober los, in NRW öffnet die Fitnessgruppe Anfang Januar und startet mit Fitness, Kursen, Wellness und Geräten der Weltmarktführer LifeFitness und Hammer Strenght. In Augsburg können sich alle Sportler auf insgesamt 4.000 qm freuen und in einer separaten Wellness-Welt, inklusive Saunen, Infrarotkabine und Eisbrunnen, nach dem Auspowern entspannen. Wer schnell ist, profitiert vor den großen Eröffnungen von günstigen Vorverkaufs-Specials. Mehr Infos gibt’s auf fit-one.de. Kreation, Text, Produktion und Media, by STEP.