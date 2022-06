Ein weiterer Schritt zur Stärkung des mittelständischen Getränkefachgroßhandels in Süddeutschland ist vollbracht. GEFAKO und GEDIG haben sich zur größten mittelständischen, süddeutschen Getränke-Fachgroßhandels-Kooperation zusammengeschlossen. Daher starten die neuen GEFAKO und GEDIG-Spots in diesem Jahr auch in einem frischen, überarbeiteten Gewand mit neuem Abbinder und Audiologo. Bisher durften wir bereits für Bad Dürrheimer, Gold Ochsen, Teinacher, Staatlich Fachingen und Alpirsbacher Klosterbräu kreativ werden und neue Spotmotive umsetze. Text, Kreation und Produktion von STEP. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Spots!

Bis zum Jahresende 2021 wird der Weg der engeren Verzahnung beider Gesellschaften nun zum endgültigen Schritt weiter vorangetrieben. Die GEDIG wird, wie bereits die 2G+ Gesellschaften in der Vergangenheit unter dem Dach der Holding GEFAKO GmbH & Co. KG vollständig eingliedern.