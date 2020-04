Leckere Limos wie in der guten alten Zeit, als Äffle & Pferdle noch im Fernsehen liefen und man aus Sprudel, Saft und ein bissle Zucker Limonade selber mischte. Diesen Geschmack kann man jetzt neu entdecken, mit den SilberBrunnen Fruchtfläschle in den Sorten Orange, Zitrone und Schwarze Johannisbeere. Und die schwäbische Premiumlimo gibt’s ab sofort auch neu in der Glasflasche. Spotproduktion & Media by STEP.

Aktion Schwung in die Kiste – Leergut gesucht!

Weil in den letzten Wochen viel Sprudel auf Vorrat gekauft wurde, herrscht in der Sprudelfabrik ein Mangel an Leergut. Deswegen rufen Äffle & Pferdle ganz aktuell dazu auf: „Bringt Schwung in die Kiste und liefert sie beim Getränkehändler eures Vertrauens ab“. Die dazugehörigen Spots stammen auch aus der Produktion von STEP, Media ebenso.

Hier ist der Aufruf der beiden Schwabenstars:

SPOT – Dankschee

SPOT – Hamster