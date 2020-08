100 Prozent vegan, ohne Gentechnik und über 2.500 Produkte. Das ist vantastic-foods.com – Europas größter Online-Shop für rein pflanzliche Lebensmittel. Seit der Gründung 2001 überzeugt das Unternehmen mit Sitz in Bayern, durch seine umfangreiche Produktauswahl an gesunden und biologisch wertvollen Fleischersatzprodukten. Jetzt sucht der vegane Dienstleister mit Start-up-Feeling Verstärkung: Mitarbeiter im Bereich Qualitätsmanagement, Disponenten im Einkauf, Junior- und Senior-Einkäufer, sowie 450 Euro Kräfte in der Logistik. Männlich, weiblich oder divers. Den dazu passenden Funkspot, plus Mediaplanung, stammen aus der Feder von STEP.

