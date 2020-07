Auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz wurde 2009 der in Deutschland erste duale Studiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt gegründet. Grund für die Einrichtung eines solchen Studienganges war die steigende Nachfrage der Weinwirtschaft nach praktisch und theoretisch gut ausgebildeten Führungskräften.

Für das Akquirieren neuer Studenten und Interessenten haben wir den neuen binationalen Studiengang aufmerksamkeitsstark ins Radio gebracht und die hervorragenden Berufsaussichten in den Fokus gerückt. Zu hören war der Spot auf BigFm in BaWü, sowie Radio Salü im Sarlaand. Text, Produktion und Media by STEP.

Radiospot: