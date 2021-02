Zeppelin – Das Musical

Ralph Siegel, die Ikone des Deutschen Eurovision Songcontest, der mit über 2000 veröffentlichten Titeln als Komponist alles erreicht hat und die Menschen mit unzähligen berühmten Songs für die größten Stars von Peter Alexander, Udo Jürgens, Katja Ebstein, Nicole, Dschinghis Khan bis Marianne Rosenberg begeistert hat, verwirklicht nun seinen größten Traum:

Ein Musical über den Pionier der Luftschifffahrt, den berühmten Grafen Zeppelin und den letzten Flug der Hindenburg. Das Publikum erwartet eine Mischung aus bester Unterhaltung, zeitkritischem Blick auf die Historie und hoch emotionaler Dramatik! Musical in seiner besten Form! Melodram und Mysterium – dargeboten in beeindruckenden Bühnenbildern und aufwendigen Kostümen auf einer der größten Musicalbühnen Europas! „Das Festspielhaus Neuschwanstein hat mich sofort begeistert, die außergewöhnliche Bühne, die Architektur, die einzigartige Lage – und vor allem in das Team um Theaterdirektor Benjamin Sahler, habe ich mich sofort verliebt.“, schwärmt Ralph Siegel, der das Musical mit einer herausragenden Cast von Musicaldarstellern und einzigartiger Musik auf die Bühne bringen will! Im Juni ist die Weltaufführung im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen geplant.

Bereits Ende vergangenen Jahres gab es pünktlich zum Weihnachtsgeschäft eine umfangreiche Print- und Funkkampagne, die auf Radio Seefunk, DONAU 3 FM und HITRADIO RT1 umgesetzt wurde. Dabei hieß es: Mediaplanung by STEP.